شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد اليوم ، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على افتتاح ثلاث قنصليات أخرى في ثلاث مدن عراقية قريبًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن منفذ جديدة عرعر سيتم افتتاحه بمشيئة الله تعالى بعد ستة أشهر من الآن وسيشكل خطوة كبيرة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وقال القصبي : يوجد 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قادتيهما وشعبيهما الشقيقين.