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لقطات من افتتاح مبنى القنصلية السعودية لدى بغداد بحضور ماجد القصبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، افتتاح مبنى القنصلية السعودية في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الصحاف، حسبما أفادت السومرية العراقية، إن “مبنى قنصلية المملكة افتتح لدى بغداد، بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم”.
وأعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي العزم عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد ، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على افتتاح ثلاث قنصليات أخرى في ثلاث مدن عراقية قريبًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه مع رئيس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان.
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