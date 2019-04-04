أكثر من 1000 منشط دعوي للشؤون الإسلامية في القصيم خلال 3 أشهر

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم خلال النصف الأول من هذا العام 1440هـ ، مناشط دعوية وتوعوية تجاوزت 1000 منشط حتى نهاية شهر جمادى الآخرة.

وقام الفرع ممثلًا بمراكز الدعوة والإرشاد، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة بتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج حيث بلغ عدد المبادرات 39 مبادرة، حول موضوعات تعزيز الوسطية، وتحقيق الأمن الفكري، ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب، وتنظيم عدد من المحاضرات والندوات الموجهة لجميع فئات المجتمع.

كما بلغ عدد الدروس المقامة في المنطقة 415 درسًا، و818 محاضرة، و70 دورة، و130 جولة دعوية، بالإضافة إلى الجهود المقدمة داخل المكاتب التعاونية في التعريف بالإسلام وسماحته لغير المسلمين، حيث بلغ عدد المسلمين الجدد 21 مسلمًا.

من جهته، أوضح فضيلة مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الشيخ عبد الله بن محمد المجماج، أن الفرع يبذل الجهود الدعوية والتوعوية خصوصًا مع إقبال موسم الخير والبركة شهر رمضان المبارك، وكذلك قبل وأثناء موسم الحج, مؤكدًا أن هذا العمل الدعوي والتوعوي يأتي وفقا لتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.