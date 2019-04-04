2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد محمد الزارع المختص في شؤون التعليم صدور تعميم تبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي، اليوم الخميس، رسميًا.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عن العام 1440 هـ والتي جاءت نسبة تلبية الرغبات فيها 19.73 %.

وقالت وزارة التعليم إن نسبة عدد المتقدمين بلغت 15.61 % من مجموع المعلمين والمعلمات في المملكة فيما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الأولى 60.84 % بينما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الثانية 6.36 % فيما تم نقل 29 % على باقي الرغبات بخلاف الأولى والثانية.

وبحسب المختص في شؤون المعلمين فإن نتائج النقل للظروف الخاصة لا تعلن مع نتيجة حركة النقل_ الخارجي وآليتها تختلف عن آلية حركة النقل.

وأضاف أن نتائج النقل للظروف الخاصة مستقلة وتعلن بشكل فردي وليس لها وقت محدد وتصل للمعلم رسالة على جواله بالقبول أو الرفض في حال أقرت اللجنة.