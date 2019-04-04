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2019-04-04 فيديو.. محمد عبده يطرب نزلاء سجن في جدة متابعات الخليج 365 - الرياض زار فنان العرب محمد عبده أجنحة برامج إدارة الوقت بسجون المباحث في جدة، حيث التقى النزلاء هناك، وتبادل معهم الأحاديث، كما تجول عبر الأقسام وتبادل مع الجميع التقاط الصور، واستمع للمواهب الفنية للنزلاء، والذين قاموا بالغناء أمامه وشاركهم في الغناء.









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