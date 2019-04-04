تمديد اتفاقية إخاء ووقت اللياقة لرعاية الأيتام

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

مددت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” وشركة لجام للرياضة المالك والمشغل لوقت اللياقة، اتفاقية الشراكة التي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من 5 سنوات، والتي تتضمن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام.

وأوضح عبدالله الصقهان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” أن الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً وقت اللياقة تتزامن مع رسالة المؤسسة في بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية، مشيرًا إلى أن وقت اللياقة أحد أهم القطاعات التحفيزية لبيئة صحية ورياضية.

Advertisements



وبيّن أن من أهداف المؤسسة الارتقاء بالأيتام في كافة المجالات لتطوير قدراتهم، مثمنًا مبادرة وقت اللياقة وتعاونهم الدائم للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام.

من جهته أبدت حصة الصقري عضو مجلس إدارة وقت اللياقة سعادتها بمواصلة الشراكة مع مؤسسة “إخاء” لخدمة فئة غالية على كافة شرائح المجتمع، مشيرةً إلى حرص وقت اللياقة على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية هي امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين لدعم الأنشطة والفعاليات للأيتام، مشيدة بالعلاقة المستمرة بين وقت اللياقة ومؤسسة إخاء.