، على صلة بإيران.. اعتقال إرهابي حاول اغتيال شخص بارز في باكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الموقوف يعمل بقنصلية طهران في مدينة كراتشي جنوبي باكستان

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني إرهابياً يعمل بالقنصلية العامة الإيرانية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، على خلفية تورطه في محاولة اغتيال أحد الشخصيات البارزة في باكستان.

وأوضحت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، اليوم، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية أن الإرهابي المعتقل تم اعتقاله؛ لتورطه في محاولة الاغتيال في 22 مارس الماضي بمدينة كراتشي.

وأضافت أن التحقيقات مع الإرهابي المعتقل كشفت عن معلومات مثيرة للغاية.