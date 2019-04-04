محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى مصنع عطور غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص. وأوضحت الهيئة أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39702 منتجاً مخالفاً؛ نظراً لعدم الإدراج ولسوء التخزين. وأشارت إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد. وشددت على أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع. "الغذاء والدواء" تغلق 3 مستودعات لمنتجات التجميل بالشرقية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-04 أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص. وأوضحت الهيئة أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39702 منتجاً مخالفاً؛ نظراً لعدم الإدراج ولسوء التخزين. وأشارت إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد. Advertisements وشددت على أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع. 04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 02:00 PM إضافة إلى مصنع عطور غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين إضافة إلى مصنع عطور غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص. وأوضحت الهيئة أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات بلغ 39702 منتجاً مخالفاً؛ نظراً لعدم الإدراج ولسوء التخزين. وأشارت إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد. وشددت على أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع. ، "الغذاء والدواء" تغلق 3 مستودعات لمنتجات التجميل بالشرقية ،

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