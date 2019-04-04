، شاهد.. "العمري" يدشن مشاريع تطويرية وتنموية بقيادة قوة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها العديد من المنشآت الرياضية .. وافتتاح شارع الشهيد "أبوجرفة"

دشّن قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن علي مصلح العمري العديد من المشاريع التطويرية والتنموية في قيادة قوة جازان. تمثل أول المشاريع في افتتاح العديد من المنشآت الرياضية، من ضمنها ملاعب كرة القدم، وملعب لكرة الطائرة، وملعبان لرياضة التنس؛ لمتابعة وممارسة الأنشطة الرياضية داخل الوحدة، والحفاظ على اللياقة البدنية لكل منسوبي القوات المسلحة بمنطقة جازان.

شرّف التدشين مدير الإدارة الهندسية والأشغال للقوات البرية اللواء المهندس علي بن سعيد العمري، وحضر الافتتاح مدير عام الشؤون المالية بالقوات البرية عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر.

وتم افتتاح أحد الشوارع المساهمة في تسهيل حركة المرور داخل الوحدات في قوة جازان من حيث التنقل بين أرجاء الإدارات والأقسام داخل قيادة قوة جازان، وسمي الشارع باسم الشهيد الفريق الركن سعد بن عبدالرحمن أبوجرفة الشهراني رحمه الله.