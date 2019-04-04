، خادم الحرمين الشريفين يتسلّم رسالة من ملك الأردن ،

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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، خلال استقبال الملك له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل الضيف لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك الأردن، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره له.
حضر اللقاء: رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد.
خادم الحرمين الشريفين يتسلّم رسالة من ملك الأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-04
تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، خلال استقبال الملك له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل الضيف لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك الأردن، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره له.
حضر اللقاء: رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد.
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
01:05 PM
حملها رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز
تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، خلال استقبال الملك له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل الضيف لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك الأردن، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره له.
حضر اللقاء: رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد.
، خادم الحرمين الشريفين يتسلّم رسالة من ملك الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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