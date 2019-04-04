تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بشاب ضرب والده بـ«عكاز حديدي» حتى الموت

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في الرياض، قتل والده.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «زيد بن مطلق بن جمل العتيبي» سعودي الجنسية، أقدم على قتل والده، بضربه بيديه وقدميه وبأداة راضة (عكاز حديدي) على أنحاء متفرقة من جسده بشكل متكرر؛ ما أدى لوفاته، موضحةً أنّ الجاني كان تحت تأثير «المسكر»، وتعاطى حبوبًا محظورة.

وأضاف البيان، أنّ سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أنّها نفّذت حكم القتل تعزيرًا برجل أمن في مدينة الرياض، خان الأمانة واستغل سلطاته.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن «قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي» أقدم على خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية، بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وارتكب الفاحشة ضد أحدهم بالقوة، بالإضافة إلى حيازته في جواليه مقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأنّ ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.