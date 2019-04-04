المجلس التنسيقي بـ«الغرف التجارية» يناقش مبادرات تعزيز دور المرأة

عقد المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، اجتماعه الثاني بمقر الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، برئاسة الدكتورة أحلام خوندنه رئيسة المجلس، وبحضور مساعد الأمين العام لشؤون الغرف بمجلس الغرف حمود الربعي، وبمشاركة عدد من سيدات الأعمال.

وأقرّ المشاركون محضر الاجتماع السابق للمجلس، كما استمعوا لعروض حول عدد من المبادرات الرامية لتعزيز دور المرأة السعودية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم الربعي، خلال الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء، عروضًا تناولت التحديات التي تمَّت صياغتها من قبل فرق العمل الخاصة بالوزارات والهيئات، بالإضافة إلى استعراض مقترح رؤية ورسالة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، كما سلط الضوء على مسيرة توظيف المرأة في المدن السعودية، ومبادرة صناعة الغذاء، ومقترح إنشاء هيئة خاصة بالتجميل، حيث شدّد على أهمية توظيف هذه المبادرات لتدريب طالبات العمل.

من جانبه، استعرضت رئيسة المجلس عددًا من البرامج والمبادرات، منها منصة سيدات الأعمال العرب، وهاكاثون المصممات السعوديات، ومبادرة سفيرات المجلس التنسيقي لعمل المرأة.

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وفي السياق ذاته، قدمت عددٌ من المشاركات وعضوات المجلس التنسيقي بعض المبادرات والمقترحات، بينها مخيم تدريب رائدات الأعمال، وبرنامج تنمية المرأة السعودية في المجتمعات القروية.

كما ناقش الاجتماع الشراكات المحلية والدولية للمجلس التنسيقي لعمل المرأة، بينها الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة لإقامة البرامج التدريبية في الإرشاد السياحي، ومع برنامج الدبلوم العالي للرياضة في جامعة الأميرة نورة لتنفيذه في مدن أخرى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المختصة، ومع اتحاد لجان سيدات الأعمال في اتحاد الغرف المصرية لتبادل الخبرات والتجارب.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأول في السابع من مارس الماضي، انتخب خلاله الدكتورة أحلام عادل خوندنة رئيسةً، وآيات أحمد أبو سليمان، وشعاع عبدالله الدحيلان «نائبتين».