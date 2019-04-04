«أمانة الرياض» تعلن نتائج جهودها في 3 أشهر لتحسين المشهد الحضاري

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، عن الأعمال التي أنجزتها في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري لتحسين المشهد الحضري في المدينة خلال الربع الأول من عام 2019؛ التزامًا منها بتنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة العاصمة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّها تمكَّنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إزالة مليونين و209 آلاف و487 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، فيما أزالت 52 ألفًا و215 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفعت 4418 مركبة مهملة وتالفة من الشوارع العامة والميادين.

ونفّذت الأمانة، بحسب البيان، أعمال إزالة للعشوائيّات من 366 موقعًا داخل نطاق المدينة، وعالجت أوضاع 787 بائعًا جائلًا مخالفًا للأنظمة، كما أزالت الكتابات المشوهة من 316 موقعًا في مختلف أحياء المدينة، وأصلحت 31 ألفًا و901 عمود إنارة في الطرقات الرئيسة والفرعية.

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وأصلحت الأمانة الأرصفة المتهالكة على مساحة تبلغ 16 ألفًا و842 مترًا طوليًا، وعالجت 18 ألفًا و39 حفرة في الشوارع، ونفَّذت أعمال دهن وتخطيط للطرقات بمساحة بلغت 289 ألفًا و460 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى أعمال تقليم وتنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسة والفرعية على مساحة 96 ألفًا و416 مترًا مربعًا.

وعالجت أوضاع 4418 حاوية نظافة داخل الأحياء، وأزالت 1977 حاجزًا خرسانيًا و731 مظلة لمواقف السيارات لمخالفتها الأنظمة، وأصلحت ما مساحته 64 ألفًا و520 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفَّذت أعمال تركيب وإصلاح 2323 لوحة لأرقام المباني ومسميات الطرق.

وفي ختام بيانها، أكّدت «أمانة الرياض» استمرارها في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المدينة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، مثمنة دور السكّان وتعاونهم في الحفاظ على جمالية الأماكن العامة والطرقات.