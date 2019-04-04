السعودية اليوم / وفد من منظمات دولية إنسانية يزور مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة المنفذة في مخيم الزعتري



عمّان 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

قام وفد من عدة منظمات دولية إنسانية يمثل وزارة التنمية الدولية البريطانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، ومنظمة اليونيسيف، بزيارة المشاريع الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

واطلع الوفد على الخدمات الصحية التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في المخيم من خلال عياداته التخصصية بالإضافة إلى متابعة البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة، كما حضر الوفد تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلبة المركز السعودي لخدمة المجتمع.

وقام الوفد بجولة على معرض أعمال الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تم استعراض البرامج الإغاثية المتنوعة التي يقدمها المركز في العديد من دول العالم، مشيدين بجهود المركز في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية، ومنوهين بالدور الفاعل الذي يضطلع به لمساعدة المحتاجين في شتى أنحاء العالم.

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13:37ت م

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