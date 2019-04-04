السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تشارك في أسبوع البيئة



الرياض 28 رجب 1440 الموافق 4 أبريل 2019 واس

شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكرسي أبحاث التلوث البيئي في أسبوع البيئة , الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها من الملوثات، ولتحقيق جزء من الأهداف الرئيسية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وجاءت مشاركة كرسي أبحاث التلوث البيئي على مدار ثلاثة أيام بعنوان "عهد أصدقاء البيئة"، من خلال ركن خاص لاستعراض عدة أفكار متميزة منوعة تخص التدوير والحفاظ على البيئة منها: إعادة تدوير خامات البيئة المتنوعة الورقية والبلاستيكية، والرسم على الزجاج وإعادة استخدامه في المنازل، بالإضافة إلى استخدام أشجار البامبو لصنع الملاعق الخشبية وصنع أكياس قماش صديقة للبيئة واستخدامها كبديل للبلاستيك.

كما تضمن الركن أيضاً فعاليات أخرى تخص البدائل الصحية للمواد السامة مثل: أدوات الماكياج التي تحتوي على عناصر ثقيلة سامة مع عرض البدائل الطبيعية لها من مواد وأصباغ متوفرة ومستخلصة من النباتات والمنكهات الطبيعية الآمنة، إضافة إلى التوعية بأضرار البلاستيك واستخدامه المتكرر عن طريق عرض توضيحي للرموز المكتوبة على البلاستيك لمعرفة عدد المرات التي استخدم فيها.

واستضاف الركن إحدى الطالبات الموهوبات فنياً لتقوم بتجسد المشاكل البيئية في لوحات فنية متميزة، إضافة إلى تجهيز بعض المسابقات الخفيفة عن طريق برنامج " كاهوت " , وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة العامة والثقافية عن البيئة وطرق الحفاظ عليها، وتضمنت الفعاليات أيضاً ركن خاص لتصوير الأطفال.

وأوضحت رئيسة كرسي أبحاث التلوث البيئي بالجامعة الدكتورة خيرية القحطاني أن رؤية كرسي الأبحاث تخدم هذه الحملات التوعوية وترتكز على الريادة في مجال أبحاث البيئة، كما تضمنت رسالة الكرسي المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تقديم الأبحاث التي تدرس وتعالج مشاكل البيئة بأنواعها من خلال نقل وتوطين المعرفة، مشيرة إلى أن الكرسي سيعمل على ترجمة نتائج البحوث لتكون تطبيقاً عملياً يخدم المجتمع وأفراده بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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13:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.