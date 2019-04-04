

عمّان 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

قام وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بزيارة لمعرض أعمال المركز الدائم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، واطلع الوفد على أبرز الجهود التي يقدمها المركز للاجئين السوريين هناك.

وكان بمعية الوفد ممثلون من وزارة التنمية الدولية البريطانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، ومنظمة اليونيسيف، الذين أشادوا بالأعمال الإغاثية المتميزة التي يقدمها المركز للاجئين السوريين التي تشمل جميع الجوانب الإنسانية الحياتية للاجئين.

يذكر أن المعرض الدائم لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة يعد صورة رائعة تجسد جميع أعمال المركز في إغاثة الملهوفين من خلال توفير كل الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم.

// انتهى //

13:33ت م

0101





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد مركز الملك سلمان للإغاثة يزور معرض المركز الدائم في مخيم الزعتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.