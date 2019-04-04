السعودية اليوم / أمير الجوف يفتتح الاستاد الرياضي بجامعة الجوف



سكاكا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء أمس, الاستاد الرياضي بجامعة الجوف خلال رعاية سموه حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة في المدينة الجامعية بالجوف.

وأوضح معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري خلال كلمته في الحفل أن الاستاد الرياضي بجامعة الجوف أنشئ على مساحة تقدر بأكثر من " 6000 " متر مربع، ضمن المساحة الإجمالية للمدينة

وأفاد معاليه أن مشروع المدينة الرياضية بشكل عام يشمل على العديد من المنشآت والملاعب الرياضية، وستكون معلمًا جديدًا يضاف لقائمة المشاريع المنجزة بجامعة الجوف، ليوفر خدمات متميزة لمنسوبي وطلاب الجامعة وشباب المنطقة في المجال الرياضي، فقد أنشئ المشروع وفقًا للمواصفات الدولية متضمنًا ملاعب ومبانٍ إدارية، كما يتضمن صالة مغلقة مكونة من ملعب لكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة ومدرجات للمتفرجين ومقاعد لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مسبح أولومبي خارجي، وملاعب لأنشطة أخرى، ومرافق عالية الجودة للرياضات المتعددة، وقاعات تدريب وغرفة

للكشف عن المنشطات.

ورفع معالي مدير جامعة الجوف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدًا أن هذه المشاريع لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير والرعاية من القيادة أيدها الله، كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على افتتاح الاستاد الرياضي كجزءٍ من دعمه ورعايته للجامعة، ولمعالي وزير التعليم على متابعته ودعمه للجامعة.

// انتهى //

13:26ت م

0100



سكاكا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء أمس, الاستاد الرياضي بجامعة الجوف خلال رعاية سموه حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة في المدينة الجامعية بالجوف.وأوضح معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري خلال كلمته في الحفل أن الاستاد الرياضي بجامعة الجوف أنشئ على مساحة تقدر بأكثر من " 6000 " متر مربع، ضمن المساحة الإجمالية للمدينة الرياضية التي تبلغ 100000 متر مربع، ويحتوي على مدرج رئيسي يتضمن خدمات الفرق المتنافسة، منصة رئيسية، غرف معلقين، غرفة الحكام، صالة محاضرات، مطاعم، غرف إسعافات أولية، مركز إعلامي، وخدمات أخرى، وملحق بالاستاد مضمار الجري، فيما تستوعب مدرجاته أكثر من " 10000 " متفرج.وأفاد معاليه أن مشروع المدينة الرياضية بشكل عام يشمل على العديد من المنشآت والملاعب الرياضية، وستكون معلمًا جديدًا يضاف لقائمة المشاريع المنجزة بجامعة الجوف، ليوفر خدمات متميزة لمنسوبي وطلاب الجامعة وشباب المنطقة في المجال الرياضي، فقد أنشئ المشروع وفقًا للمواصفات الدولية متضمنًا ملاعب ومبانٍ إدارية، كما يتضمن صالة مغلقة مكونة من ملعب لكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة ومدرجات للمتفرجين ومقاعد لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مسبح أولومبي خارجي، وملاعب لأنشطة أخرى، ومرافق عالية الجودة للرياضات المتعددة، وقاعات تدريب وغرفةللكشف عن المنشطات.ورفع معالي مدير جامعة الجوف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدًا أن هذه المشاريع لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير والرعاية من القيادة أيدها الله، كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على افتتاح الاستاد الرياضي كجزءٍ من دعمه ورعايته للجامعة، ولمعالي وزير التعليم على متابعته ودعمه للجامعة.// انتهى //13:26ت م0100

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يفتتح الاستاد الرياضي بجامعة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.