السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم معرضًا لأعمال أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري



عمّان 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معرضًا للمنتجات المنفذة من قبل الطلاب من أبناء اللاجئين السوريين المستفيدين من الدورات التي يعقدها المركز السعودي لخدمة المجتمع بالإضافة إلى الفنانين الموهوبين في مخيم الزعتري بالأردن، وذلك بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز و ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المخيم.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتعزيز الروح الإبداعية لدى أبناء اللاجئين السوريين والفنانيين السوريين الموهوبين وتحفيزهم على متابعة صقل مهاراتهم بالشكل الذي يمكنهم من تقديم منتجات فريدة ومتنوعة وذات احترافية عالية تؤمن لهم الدخل المناسب في ظل ظروف اللجوء الصعبة.

//انتهى//

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13:24ت م

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