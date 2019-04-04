السعودية اليوم / "عمل عرعر" يطلق حملة إعلامية لمبادرة "سوق عمل واعٍ"



عرعر 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

أطلق مكتب العمل بعرعر اليوم، حملة إعلامية لمبادرة "سوق عمل واعٍ"، التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة العمالية، لتحقيق تغيير إيجابي في سوق العمل من خلال التعريف بالحقوق والواجبات للعمال وأصحاب العمل, ونشر الوعي بأخلاقيات العمل بين أطراف نظام العمل, وتعزيز ثقافة العمل المهني, وغرس مفهوم حب المهنة والتشجيع على العمل، وذلك بمول عرعر التجاري.

وتأتي هذه الحملة كمرحلة ثانية حيث سبق تطبيقها أمام معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمكتب عمل عرعر ويطمح المكتب إلى نشرها بعدد من التجمعات العمالية،باللغتين الإنجليزية والعربية.

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13:24ت م

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