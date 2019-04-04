السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

بريدة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة المعين حديثاً الدكتور عبدالعزيز الربيش.

وهنأ سموه رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، مثمناً الجهود التي تقوم بها الجمعية طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله، منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، للقرآن الكريم الذي هو دستور هذه البلاد، وللجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

من جهته أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن مشعل، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.

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حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله المجماج.

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13:23ت م

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