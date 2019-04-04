السعودية اليوم / أكثر من 800 قائد وقائدة مدرسة يشاركون في ملتقى "القيادة المدرسية" بتعليم جازان



أحد المسارحة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

انطلقت فعاليات ملتقى القيادة المدرسية الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحت شعار القيادة "قيم وأثر "، ويستضيفه مكتب تعليم المسارحة والحرث، بحضور محافظ الحرث إبراهيم الألمعي، ووكيل محافظة المسارحة سعد الحكمي، ومدير إدارة الإشراف التربوي بوزارة التعليم الدكتور محمد الغامدي، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان ياسر دويري، ومشاركة أكثر من 800 قائد وقائدة من قيادات المدارس بالمنطقة.

ونوه الدكتور الغامدي بجهود إدارة تعليم جازان في تنظيم الملتقى، الذي يسلط الضوء على ركن مهم من أركان العملية التعليمية، متطلعاً للخروج بتوصيات تسهم في تطوير العمل داخل المدارس.

من جانبه، أوضح مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث الدكتور علي عطيف، أن الملتقى يستعرض العديد من أوراق العمل لنخبة من المختصين والمختصات من داخل المنطقة وخارجها، إضافةً إلى طرح ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة، مضيفاً أن الملتقى يهدف إلى تمكين القيادة المدرسية وتعزيز دورها وتنمية القيم الوطنية وتفعيل الشراكة المجتمعية لدى القيادات المدرسية، وعرض التجارب الناجحة.

// انتهى //

13:12ت م

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