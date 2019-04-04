السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 كرتون من التمور في مديرية الحزم بالجوف



الجوف 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,000 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 6,000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

// انتهى //

13:12ت م

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