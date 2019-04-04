السعودية اليوم / المجلس الصحي يوقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية السعودية للسكري



الرياض 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

وقّعت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي ،الذي وقع المذكرة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالمحسن الشيخ ، أهمية رؤية المجلس فيما يخص تفعيل دور الجمعيات العلمية الصحية للإسهام في شتى مجالات الخدمات الاستشارية والمشورات العلمية والفنية والبحثية، حيث أن المجلس لديه العديد من الاستراتيجيات والأهداف والمشروعات والمبادرات التي يعمل على تنفيذها من أجل التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز بما في ذلك علاج ومكافحة داء السكري من خلال الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي يعمل عليها المركز الوطني للسكري التابع للمجلس، والاستفادة من الجمعية العلمية السعودية للسكري والجهود التي يمكن أن تقوم بها في تطوير الخدمات الصحية لمرضى السكري.

من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسكري أن هذه الاتفاقية تعد نقله نوعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ مسؤولياتنا تجاه المجتمع السعودي، حيث أن الجمعية منذ نشأتها أخذت على عاتقها تنمية الوعي الصحي المتعلق بداء السكري والسمنة لدى أفراد المجتمع ورفع المستوي العلمي للممارسين الصحيين في مجالي السكري والسمنة وكذلك إجراء الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بتخفيض نسبة الاصابة بداء السكري والسمنة إلى جانب البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة في مجال الرعاية الصحية مثل برامج التدريب والندوات والمحاضرات وورش العمل الهادفة إلى رفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية.

// انتهى //

13:11ت م

0090



الرياض 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واسوقّعت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية السعودية للسكري في مقر الأمانة العامة للمجلس، بهدف الوصول إلى عمل مشترك للوقاية من مرض السكري، ووضع معايير جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى السكري، بالإضافة إلى المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث في مجال داء السكري، وفي بعض النشاطات واللجان العلمية، وتبادل المواد العلمية والتوعوية.وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي ،الذي وقع المذكرة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالمحسن الشيخ ، أهمية رؤية المجلس فيما يخص تفعيل دور الجمعيات العلمية الصحية للإسهام في شتى مجالات الخدمات الاستشارية والمشورات العلمية والفنية والبحثية، حيث أن المجلس لديه العديد من الاستراتيجيات والأهداف والمشروعات والمبادرات التي يعمل على تنفيذها من أجل التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز بما في ذلك علاج ومكافحة داء السكري من خلال الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي يعمل عليها المركز الوطني للسكري التابع للمجلس، والاستفادة من الجمعية العلمية السعودية للسكري والجهود التي يمكن أن تقوم بها في تطوير الخدمات الصحية لمرضى السكري.من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسكري أن هذه الاتفاقية تعد نقله نوعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ مسؤولياتنا تجاه المجتمع السعودي، حيث أن الجمعية منذ نشأتها أخذت على عاتقها تنمية الوعي الصحي المتعلق بداء السكري والسمنة لدى أفراد المجتمع ورفع المستوي العلمي للممارسين الصحيين في مجالي السكري والسمنة وكذلك إجراء الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بتخفيض نسبة الاصابة بداء السكري والسمنة إلى جانب البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة في مجال الرعاية الصحية مثل برامج التدريب والندوات والمحاضرات وورش العمل الهادفة إلى رفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية.// انتهى //13:11ت م0090

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