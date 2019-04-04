السعودية اليوم / وزيرة أثيوبية تؤكد أن طاقم الطائرة المنكوبة نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ



أديس أبابا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

قالت وزيرة النقل الإثيوبية داغماويت موغيس ،اليوم ،إن طاقم الطائرة التي تحطمت الشهر الماضي وقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصًا نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ لكنه لم يتمكن استعادة السيطرة على الطائرة.

وأوضحت الوزيرة موغيس أن الطاقم نفذ بشكل متكرر جميع الإجراءات الموصى بها من المجموعة المصنِّعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة.

وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة ،مضيفة أن التقرير يوصي بمراجعة نظام التحكم بالطيران من جانب المصنِّع.

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13:08ت م

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