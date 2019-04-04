انت الان تتابع تفاصيل خبر بريطانيا تتهم إيران بشن هجمات سيبرانية عليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 12:41 مساءً - كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن قراصنة إنترنت ينتمون للحرس الثوري الإيراني، شنوا هجوماً سيبرانياً كبيراً على البنية التحتية الرئيسية في المملكة المتحدة.

واستهدف الهجوم الذي وقع في ديسمبر الماضي أرقام الهواتف المحمولة الخاصة، بنواب البرلمان والسياسيين وسرقة بياناتهم خلال الهجوم.

كما أن الهجمات الإلكترونية استهدفت أجزاء رئيسية من البنية التحتية الوطنية في المملكة المتحدة قبل عيد الميلاد مباشرة، حيث تعرضت شركات القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك للهجوم أيضًا فيما وصف بأنه حملة "مستمرة".

وأكدت "سكاي نيوز" أن مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية، تعرضت لهجمات منسقة في 23 ديسمبر الماضي.

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وقال المركز القومي للأمن السيبراني في بريطانيا إنه "على علم بحادث سيبراني أثر على بعض المنظمات في المملكة المتحدة في أواخر عام 2018"، وأنه كان يعمل مع الضحايا وتقديم المشورة بشأن تدابير تخفيف الأضرار".

وخلال الهجمات، سُرقت التفاصيل الشخصية لآلاف الموظفين، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالرئيس التنفيذي لمكتب البريد، بولا فينيلز.

وخلص التحليل الذي أجراه خبراء الأمن السيبراني في كاليفورنيا، إلى أن مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كانت مسؤولة عن هذا الهجوم وكذلك الهجوم المماثل على الشبكة البرلمانية في عام 2017.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات في فبراير 2018 على 9 من كبار القادة والشركات التابعة لمجموعة معهد "مبنا" التابع للحرس الثوري الايراني، بتهم شن هجمات سيبرانية على أميركا وأوروبا واختراق أنظمة الكمبيوتر وسرقة بيانات الملكية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية، إن ضحايا المجموعة شملوا حوالي 144 جامعة أمريكية، و176 جامعة أجنبية في 21 دولة، واثنتان من المنظمات غير الحكومية الدولية وخمس وكالات فيدرالية وحكومية في الولايات المتحدة، و11 شركة أجنبية خاصة.