السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتسلّم رسالة من جلالة ملك الأردن

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – دولة رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، خلال استقبال الملك المفدى له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير جلالة ملك الأردن، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد.

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