شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف حافظة لمياه زمزم في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تعمل إدارة سقيا زمزم التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير ماء زمزم بالمسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه على مدار اليوم , مع المتابعة المستمرة من قبل فريق عمل إشرافي يتناوبون من أجل ضمان تقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام حيث يقدم ما يقارب 10000 حافظة في اليوم الواحد تعبأ عبر 29 نقطة تعبئة موجودة داخل المسجد الحرام وساحاته منها 20 نقطة تعبئة للماء المبرد و9 نقاط للماء غير المبرد.

وتنشر إدارة سقيا زمزم أكثر من 10000 حافظة في جميع أرجاء المسجد الحرام , وذلك لتسهيل الوصول لماء زمزم ومنع حالات الزحام عن المشربيات وخزانات الأستيل حيث يتم زيادة أعداد الحافظات حسب زيادة كثافة المصلين , حيث تصل عدد الحافظات المتوفرة إلى 25000 حافظة , كما تعمل إدارة زمزم على متابعة نظافة وسلامة الحافظات وذلك من خلال توفر مغسلة خاصة صممت وجهزت لغسيل الحافظات وتعمل المغسلة على غسيل 2136 حافظة و 1120 قاعدة يومياً .