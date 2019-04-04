2019-04-04

هنا الخطوات.. هل التسجيل مستمر في سند محمد بن سلمان بعد العطاء الأول؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن التقديم على برنامج سند محمد بن سلمان ومبادرة سند الزواج وذلك بعد أيام من صرف العطاء الأول للمستفيدين من البرنامج.

وكان سند محمد بن سلمان للزواج قد أوضح يوم أمس أن التقديم مستمر على المبادرة، حيث يتم أولًا التسجيل ثم مطابقة الشروط، وأخيرًا إنهاء دورة الوعي المالي.

صرف العطاء الأول من سند الزواج

وأعلن برنامج سند محمد بن سلمان أن مبادرة سند الزواج قد صرفت دعمًا يصل إلى 100 مليون ريال ضمن صرف العطاء الأول، وهو عبارة عن 20 ألف ريال عطاء غير مسترد لكل مستفيد، حيث استفاد من العطاء أول أكثر من 4200 مستفيد من كافة مناطق المملكة.

ما هو سند محمد بن سلمان ؟

وتعتمد فكرة برنامج سند محمد بن سلمان على توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

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وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.