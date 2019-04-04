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العراق تقدم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الوفد السعودي الذي يزور العراق، وزير التجارة ماجد القصبي أن بغداد قدمت 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي.
وأضاف القصبي خلال المؤتمر الصحفي للبيان الختامي للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، أن مرحلة جديدة بدأت للعلاقات بين الرياض وبغداد.
ولفت القصبي إلى أن الوفد لمس من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.
وبدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يضم 7 وزراء، والعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة، أمس زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.
ويضم الوفد الذي يعد أكبر وأبرز وفد سعودي يزور العراق منذ سنوات، ممثلين عن عدد من الوزارات والمصالح العامة وكبريات الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات، فضلًا عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والثقافية.
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