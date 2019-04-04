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تباين أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

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شكرا لقرائتكم تباين أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” إلى قرائها أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية.

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2165 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.6196 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0214 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9790 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6915 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.7888 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9507 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.0270 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2974 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1888 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3286 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 401.9218 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6916 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3715 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3889 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5716 درهم مغربي

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ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2748 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.1769 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7443 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0304 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.2424 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.8049 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7185 ريال يمني

العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.7516 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 4.2172 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2371 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.9472 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2021 جنيه استرليني

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.6703 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3745 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.0337 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 29.6820 ين ياباني


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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