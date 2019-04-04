الان تتابع القتل تعزيرا لرجل أمن سابق لخيانة الأمانة واستغلال السلطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً، بحق قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي، بسبب خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية. وقام العتيني بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه،وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة.

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