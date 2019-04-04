بالفيديو.. “العرفج”: حضور مهيب للسعودية في ثلاث قارات بيوم واحد

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أشار عامل المعرفة “أحمد العرفج” إلى أن 105 مليارات دخلت السوق من المستثمر الأجنبي، وثقة المسستثمرين الأجانب مؤشر على قوة اقتصادنا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج “ياهلا بالعرفج” مساء أمس الأربعاء، وذلك عبر فضائية “روتانا خليجية”، من تقديم الزميل “مفرح الشقيقي”.

وأشار “العرفج” إلى أن عبارة “حلق فوق اغلى ارض”‬⁩ كلمات اختصرت مستقبل الوطن المشرق في عهد ⁧‫”محمد بن سلمان‬⁩”.

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‏⁧‫وقال: “أنه مرت علينا سنوات كانت (لغة الإحباط) هي السائدة بين الناس، ووجود منهج للسعادة في ⁧‫”كلية الفارابي‬⁩” اليوم خطوة جميلة نتمنى أن تقتدي بها الجامعات الأخرى”.

وأضاف قائلاً: “المدرس الذي طبق “درس الجنائز” لطلابه لا يُلام طالما طبّق درسًا في المنهج”.

في سياق متصل، أكد “العرفج” إلى أن الدّيْـن يقصم الدّيِـن”، وتصريح “الحمودي” أن 80% من القروض تذهب على السفر في العطلات خارج السعودية أمر خطير يدل على غياب ثقافة الادخار وعدم تفريقنا بين الحاجات الأساسية والكماليات.