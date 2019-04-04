عروض طيران أديل اليوم في السعودية عبر موقع flyin الإلكتروني

نوفر عروض طيران أديل اليوم بالمملكة العربية السعودية المتاحة والمُعلن عنها عبر موقع فلاي إن flyin الإلكتروني، حيث تقوم شركة أديل للطيران بتوفير المزيد من العروض بصفة مستمرة لعملائها، واليوم يتيح طيران أديل عرضاً لحاملي بطاقات مصرف الراجحي Al Rajhi Bank، ويسرى عرض أديل على كافة الحجوزات التي تتم في الفترة اعتباراً من اليوم الخميس 4 أبريل 2019 ويستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2019م، ويشتمل العرض على عدد من الخصومات الجيدة على حجز الفنادق والطيران والعطلات، ومن موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع أديل flyin الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى توفير كافة التفاصيل المتعلقة بعرض أديل اليوم والشروط والأحكام ورابط حجز أديل الرسمي.

عروض طيران أديل اليوم

يوفر طيران أديل تذاكر طيران من خلال حجز أكثر سهولة إما بالطريق الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي أو من خلال الاتصال بأصدقائك على مركز التواصل الخاص بخدمات المسافرين (فريق طيران أديل) المتواجد لخدمة عملائه على مدار اليوم، حيث يمكنك البحث والمقارنة عند حجز التذكرة من أجل الوصول لأرخص سعر تذكرة متاحة لدى أديل، كما تتيح العديد من خيارات الدفع التي يمكنك اختيار إحداها لدفع المقابل المالي للحجز، وتتمثل خيارات الدفع المتعددة في التالي (مدى، VISA، mastercard، قطاف).

أما عن عروض طيران أديل اليوم المتاحة في السعودية، فقد تم الإعلان عن خصم نسبة 15% على الحجوزات الخاصة بالفنادق لحاملي بطاقات مصرف الراجحي، حيث بإمكانك الآن حجز الفندق المُفضل لك أو الذي ترغب في حجزه من فلاي إن لتحصل على على نسبة الخصم المُعلن عنها، ويجب العلم بأن هذا العرض متاحاً لمدة محدودة فقط، حيث يستمر العرض اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الميلادي الجاري، ويمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال التالي:

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العرض متاح على كافة حجوزات فلاي إن.

ينتهي العرض في تاريخ 30 أبريل 2019م.

السفر متاح حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م.

الكود الترويجي للعرض: ARB15.

ونود التوضيح بأن عرض أديل اليوم يشمل خصم 15% على الفنادق، وخصم نسبة 10% على الطيران+الفنادق/ العطلات، بالإضافة إلى خصم 5% على الطيران “السعر الأساسي”، ويمكنكم التعرف على عروض طيران أديل اليوم والحجز الآن من خلال رابط دخول موقع فلاي إن الرسمي باتباع الرابط التالي (flyin.com)، ويتم الحجز إلكترونياً أو من خلال الاتصال بخدمة عملاء فلاي إن flyin.← آخر موضوع: تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action على نايل سات لمتابعة أفضل عرض wwe للمصارعة الحرة