شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا وعرعر محطات جديدة لخدمة كتابات العدل المتنقلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة لتصل إلى مدينتي سكاكا وعرعر؛ ليصبح عدد المدن المشمولة بالخدمة 17 مدينة.

وتستهدف الخدمة المستفيدين غير القادرين على الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

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وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة: (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل) وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.

وتُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ25 ألف خدمة في عموم مناطق المملكة.

وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني MPNMOJ.GOV.SA.