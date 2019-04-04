شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القتل تعزيرًا لرجل أمن ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) حكم القتل تعزيراً برجل أمن في مدينة الرياض، استغل سلطته في القبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة.

وقالت الوزارة في بيان لها: «أقدم قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي بخيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة، وحيازته في جواليه لمقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال».

وذكرت أنه بإحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.