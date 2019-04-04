شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمواطن قتل والده في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في الرياض، لإقدامه على على قتل والده.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن زيد بن مطلق بن جمل العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ أقدم على قتل والده وذلك بضربه بيديه وقدميه وبأداة راضة ( عكاز حديدي) على أنحاء متفرقة من جسده وتكرار الضرب مما أدى لوفاته وهو تحت تأثير المسكر، وكذلك تعاطي الحبوب المحظورة.

وذكرت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.