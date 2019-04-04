الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلق منصة "بياناتي الوظيفية" في منطقة الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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‏أطلق الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حملة منصة "بياناتي الوظيفية" في المنطقة وهي إحدى خدمات وزارة الخدمية المدنية الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.

وقام بتسجيل بياناته الوظيفية إيذاناً ببدء الحملة في المنطقة.

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جاء ذلك خلال استقبال في مكتبه بالإمارة مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة بدر بن زعل التمام ، وعدداً من منسوبي الفرع.

وأشاد بمنصة "بياناتي الوظيفية" التي تقدم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية. وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

ودعا جميع الموظفين في جميع الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومدن المنطقة بالتفاعل الإيجابي مع منصة بياناتي الوظيفية والتسجيل فيها، تحقيقا لأهداف ومنطلقات رؤية المملكة 2030، الذي يعد التحول الرقمي جانباً مهماً منها.

من جانبه قدّم مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة بدر بن زعل التمام شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إطلاق الحملة في المنطقة، لافتاً النظر إلى أن منصة بياناتي الوظيفية تتيح إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة.