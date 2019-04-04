ترجمة محتوى شاشات المسجد الحرام إلى (5) لغات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام، بالتعاون مع وحدة المحتوى والمعلومات, بترجمة محتوى الشاشات المتضمنة مواد توجيهية وإرشادية للزوار والمعتمرين، من اللغة العربية إلى خمس لغات هي (الإنجليزية، والفرنسية والأردية, والمالية, والفارسية).

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد الحميدي، أن الشاشات التي تمت ترجمتها تقع بالقرب من باب الملك عبدالعزيز، وسلم الملك فهد، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطوير العمل الإرشادي والتوجيهي ميدانياً لكافة العمار والحجاج والزوّار، بما يرقى ويوصل رسالة الحرمين الشريفين العالمية لكافة أطياف المجتمع.

يذكر أن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية تعمل على ترجمة خطب ودروس المسجد الحرام والترجمة المباشرة لخطب الجمعة, والاستسقاء, والخسوف, والكسوف, وخطبة يوم عرفة, ومن ثم بثها على الهواء مباشرة عبر ترددات موجات الـ(FM), إضافةً لتقديم سماعات مجانية لتسهيل الاستفادة من الخطب والدروس التي تشرف الإدارة على ترجمتها.