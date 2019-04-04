تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن قَتل والده بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، في مدينة الرياض اليوم الخميس، حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ أدين بقتل والده.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن زيد بن مطلق بن جمل العتيبي، ألقي القبض عليه، بعد أن أقدم على قَتل والده، وذلك بضربه بيديه وقدميه وبأداة راضة “عكاز حديدي” على أنحاء متفرقة من جسده وتكرار الضرب ما أدى لوفاته، مشيرة إلى أن الجاني ارتكب جريمته وهو تحت تأثير المُسكر والحبوب المحظورة.

وأسفر التحقيق مع الجاني المذكور عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر بحقه شرعاً، ونُفذ فيه حكم القتل تعزيراً اليوم الخميس في مدينة الرياض.