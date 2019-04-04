الجوازات تجيب عن اسفسار يتعلق بتجديد هوية زوجة المواطن

أجابت المديرية العامة للجوازات، عن استفسار يتعلق بتجديد هوية ” مقيم ” لزوجة مواطن. وعن ذلك، قالت ”الجوزات”: ” يمكنك تجديد هوية مقيم لزوجة مواطن عبر منصة أبشر سنتين، أو بمراجعة إدارة الجوازات أربع سنوات”.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل وجه أحد المغردين للجوازات مفاده: ” أنا مواطن وزوجتي أجنبيه.. زوجه مواطن، أرغب في تجديد إقامتها.. هل عليها رسوم أم هي مجانيه لمده 5 سنوات ” .

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