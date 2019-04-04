افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم.. وفتح منفذ عرعر خلال 6 أشهر

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد مساء أمس (الأربعاء) على رأس وفد اقتصادي رفيع، عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم.

وأكد الدكتور القصبي أن 3 قنصليات أخرى للمملكة ستفتتح قريباً في عدد من المحافظات العراقية.

ولفت إلى أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.

وأضاف رئيس الوفد السعودي أن هناك عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.