«الزعاق» يتوقع بداية شهر رمضان وعدد أيامه

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، أن شهر رمضان هذا العام ستكون مدته 29 يومًا.

وقال الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه تبقى 32 يومًا على شهر رمضان، مضيفًا أن يوم السبت المقبل الموافق السادس من أبريل، هو غرة شهر شعبان وستكتمل عدته 30 يومًا.

وأضاف أن يوم الاثنين الموافق السادس مايو، هو غرة شهر رمضان وعدته 29 يومًا، بينما يوم الثلاثاء الموافق الرابع يونيو فهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وستكتمل عدة شهر شوال 30 يومًا.

من جهة أخرى، توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني –عبر حسابه بموقع تويتر- اليوم الخميس، الحالة المطرية خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة حتى صباح الغد، الجمعة، ستكون متفاوتة، من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على الرياض ومحافظاتها الجنوبية، وكذلك على «الطائف والباحة وعسير ونجران وشرقها».

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطولًا للأمطار الرعدية على «نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية».

وأضافت هيئة الأرصاد أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 – 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط.