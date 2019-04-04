القصبي يبحث مع رئيس الحكومة العراقي تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

في السياق ذاته، وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية، مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب في كلا البلدين, كما تؤكد أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية؛ لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي – السعودي التي تعقد في بغداد اليوم الخميس.

وأعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي- العراقي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق، هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار، للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

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وأشار القصبي إلى افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم الخميس، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وكان وفد المملكة رفيع المستوى، الذي يضم سبعة وزراء، وعددًا من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية وكبرى الشركات الخاصة، وصل بغداد مساء أمس، في زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

وتعقد خلال الزيارة اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي- السعودي، التي يرأس جانب المملكة فيها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فيما يرأس الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان.

ويتركز جدول أعمال الدورة الثانية حول تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

كما سيوقع الجانبان على هامش الاجتماعات، العديد من مذكرات التفاهم، التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يذكر أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي- العراقي، كان قد عقد في الرياض في أكتوبر عام 2017 برعاية ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.