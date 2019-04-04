الإنذار المبكر ينبّه لهطول أمطار رعدية على 7 مناطق

أصدر مركز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بحالة جوية تشهد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وجازان ونجران وعسير والشرقية، اليوم الخميس.

وأوضح حساب هيئة الأرصاد في تويتر، أن الحالة الجوية تبدأ على منطقة الرياض الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، وتشمل الخرج والرياض والأفلاج والقويعية، والطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة.

وفي ما يتعلق بمنطقة مكة المكرمة، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تبدأ فيها الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في الثامنة مساءً، وتشمل الطائف والهدا والشفا وميسان وشقصان والعرضيات والعاصمة المقدسة، تمتدّ شرقًا إلى الموية وتربة وظلم والخوبة.

أما منطقة الباحة، فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول السابعة مساءً، وتشمل الباحة والمخواة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة.

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وفي منطقة جازان، تبدأ الحالة الجوية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة السابعة مساءً، وتشمل فيفا والعارضة والدائر وهروب والخوبة والأجزاء المجاورة.

وفي نجران، تبدأ الحالة الجوية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتشمل نجران وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الجوية على عسير الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبللسمر، وسبت العلاية، تمتدّ شرقًا إلى تثليث وبيشة والأجزاء المجاورة.

وأخيرًا، تبدأ الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، الساعة الثانية بعد ظهر الخميس، وتنتهي الساعة الحادية عشرة مساءً، وتشمل الدمّام والظهران والخبر والأحساء والقطيف والجبيل، تشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة.