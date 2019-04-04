خادم الحرمين يهدي العراق مدينة رياضية ومنحة مقدارها مليار دولار

أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي- العراقي عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق، هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار، للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

وأعلن القصبي عن افتتاح قنصلية المملكة في بغداد اليوم الخميس، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

وبيّن القصبي -في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد- أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، بينما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد، بعد تخصيص الأرض لإنشائها. مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.