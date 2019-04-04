اتفاقيتان صحيتان ومرجع علمي و4 برامج طموحة في طب الأسرة بالشرقية

انطلق مؤتمر طب الأسرة والمجتمع، الأربعاء، تحت شعار «الغوص إلى الأعماق»، بالشراكة بين أربع جهات صحية، تمثلت في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومستشفى جونز هوبكنز، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ومجلس الضمان الصحي .

وبدأ المؤتمر بعدد من كلمات الرؤساء التنفيذيين للجهات الصحية المشاركة بالمؤتمر، وتخلله توقيع اتفاقيتين صحيتين، كانت الأولى منها بين الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وبين مجلس الضمان الصحي السعودي، والاتفاقية الثانية بين مجلس الضمان الصحي السعودي وبين التجمع الصحي الأول.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية E1 ، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن طبيب الأسرة من التخصصات الصحية الضرورية التي ينبغي توفيرها للمواطنين في إطار منظومة الرعاية الصحية الأولية، ومن هذا المنطلق حرص التجمع الصحي على إنشاء أكاديمية الدراسات العليا لطب الأسرة لتأهيل الكوادر الوطنية في ذات المجال، وإيجاد بنية قوية وصلبة من أطباء الأسرة لتلبية الاحتياج الكبير لهذا التخصص، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الأولية بشكل مثالي.

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من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمركز جونز هوبكنز الطبي، دانيال ريجامونتي، إلى أن الرعاية الصحية في تطور عظيم ومستقبل طب الأسرة رائع، وتأثيره أصبح مهمًا جدًا في عمل توصيل الرعاية الصحية، مشيدًا بالدور المهم الذي يلعبه أطباء الأسرة في مواجهة المشكلات الصحية والأمراض غير المعدية التي تواجهنا .

وقال رئيس اللجان الطبية والتنظيمية للمؤتمر، الدكتور هادي العنزي، خلال تنصيبه رئيسًا لمكتب المنطقة الشرقية لطب الأسرة والمجتمع، إن هذا اليوم تاريخي في طب الأسرة، لافتًا إلى أن هناك انطلاقة تعاون بين مختلف القطاعات الرائدة في المنطقة لدعم طب الأسرة، وتم إعداد خطة كاملة لتلبية الاحتياجات التدريبية لأطباء العائلة، وقام على إعدادها أكثر من 50 استشاريًا في طب الأسرة والعائلة.

وشهد المؤتمر تدشين أول مرجع طبي شامل يحوي أحدث الدراسات وآخر النتائج الطبية التي توصلت لها البحوث في مجال طب الأسرة والمجتمع، والذي يعدّ مرجعًا للمهتمين والممارسين، ويأتي أيضًا كمراجعة طبية كاملة لآخر التطورات في طب الأسرة، ويكون رافدًا من روافد التطوير المهني للممارسين الصحيين وأطباء العائلة، كما سيغطي المؤتمر خلال أربعة أيام كل احتياجات الأطباء و الممارسين الصحيين في طب العائلة.

يُذكر أن المؤتمر سيكون باكورة لانطلاق أنشطة علمية طبية في المنطقة الشرقية، تستهدف الممارسين الصحيين في طب الأسرة، وبمشاركة مع القطاعات والمنظمات الصحية الرائدة لتهيئة المنظومة الصحية لبرنامج التحول الوطني ٢٠٣٠، وقد أعلن عن هذه البرامج الطموحة مع انطلاقة المؤتمر اليوم بمدينة الخبر.