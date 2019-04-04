تشارك بفعالية في التحالف الدولي لإعادة دمجهم مجتمعيا
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على حماية الأطفال، وخاصةً في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
وقال نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، خلال كلمته في الحدث الذي نظّمه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العامّ للأطفال والنزاع المسلّح، بهدف إطلاق حملة المكتب الداعية للعمل على حماية الأطفال المتأثّرين بالنزاع: «إن المملكة تعمل على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح، كما أنها تشارك بفعالية في التحالف الدولي لإعادة دمج الأطفال المحاربين في المجتمع، وتعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مراكز متخصصة».
وشدّد منزلاوي على أن المملكة ملتزمة بالمبادئ الإنسانية في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم أثناء النزاع، وتعمل دائمًا على توفير البيئة المناسبة لهم.
وأوضح أن المملكة تشارك بفعالية في جميع المحافل والمناشط والعهود والمواثيق الدولية التي من شأنها حماية الأطفال، مؤكدًا دعم المملكة لجهود الممثلة الخاصة للأمين العامّ للأطفال والنزاع المسلح.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تؤكد حرصها الدائم على حماية الأطفال أثناء الحروب والنزاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.