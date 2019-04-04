الجهات الأمنية تلاحق المتعدِّي على نقش الشيخ قرناس بالقصيم

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الخميس، أنّ الجهات الأمنية تلاحق المتسبِّب في التعدي على نقش الشيخ قرناس في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، وذلك بعد انتشار صورٍ أظهرت العبث بهذا الأثر التاريخي.

وقالت الهيئة في بيان حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّها أحاطت الجهات الأمنية بالأمر، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش المهم.

من جانبه، صرح نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي، بأنّه تمَّت إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدٍ على النقش، وأنَّها تقوم بدورها حاليًا بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك.

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وأضاف أنّه تمّ تشكيل لجنة تضم فريقًا من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، موضحًا أنّ اللجنة اتخذت جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

في هذا السياق، أوضح مدير عام التسجيل وحماية الآثار بقطاع الآثار والمتاحف في الهيئة، الدكتور نايف بن علي القنور، أنّ النقش يقع قريبًا من غار قرناس في جبل أبان الأسمر على بعد أربعة كيلو مترات تقريبًا من سد المطلاع، الذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس، في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل إنه كان يحتمي فيه نهارًا وينزل منه إلى النبهانية ليلًا؛ لتتبع أخبار الحملة، لافتًا إلى أنّ النقش يحتوي على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.

وأشار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح، إلى أنّه تمّ اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية، كما أن هناك متابعة من أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، الذي وجَّه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظامًا.