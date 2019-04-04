

الرياض 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن الأعمال التي أنجزتها في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري لتحسين المشهد الحضري في المدينة خلال الربع الأول من عام 2019، التي تأتي التزامًا من الأمانة في تنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتمكنت أمانة الرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إزالة 2,209,487 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، فيما أزالت 52,215 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفعت 4,418 مركبة مهملة أوتالفة من الشوارع العامة والميادين.

ونفذت أعمال إزالة للعشوائيّات من 366 موقعًا داخل نطاق المدينة، وعالجت أوضاع 787 بائعًا جوالاً مخالفًا للأنظمة، وأزالت الكتابات المشوهة من 316 موقعًا في مختلف أحياء المدينة، وأصلحت 31,901 عمود إنارة في الطرقات الرئيسية والفرعية.

كما أصلحت الأمانة الأرصفة المتهالكة على مساحة تبلغ 16,842 متراً طولياً، وعالجت 18,039 حفرة في الشوارع، ونفذت أعمال دهن وتخطيط للطرقات بمساحة بلغت 289,460 متراً طولياً، وأعمال تقليم وتنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسية والفرعية على مساحة 96,416 متراً مربعاً.

وعالجت أوضاع 4,418 حاوية نظافة داخل الأحياء، وأزالت 1977 حاجزًا خرسانيًا و731 مظلة لمواقف السيارات لمخالفتها الأنظمة، وأصلحت ما مساحته 64,520 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفذت أعمال تركيب وإصلاح 2,323 لوحة لأرقام المباني ومسميات الطرق.

وأكدت أمانة الرياض استمرارها في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المدينة، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، مثمنة دور السكّان وتعاونهم في الحفاظ على جمالية الأماكن العامة والطرقات.

// انتهى //

12:06ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الرياض تعلن عن الأعمال المنجزة خلال الربع الأول من السعودية اليوم 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.