السعودية اليوم / 103273 مستفيداً من خدمات مستشفى سميراء والمراكز الصحية التابعة له



حائل 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

استقبلت الصحة في حائل 32969 مراجعاً في طوارىء مستشفى محافظة سميراء العام خلال عام 2018م , كما بلغ عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية بالمستشفى 17349 مراجعاً، فيما تم استقبال عدد 52955 مراجعاً لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى سميراء وعددها 10 مراكز.

وأوضحت صحة حائل أنه تم إجراء عدد 5671 فحصاً إشعاعياً خلال نفس الفترة .

// انتهى //

12:02ت م

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